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美參議員提核武封鎖中國 馬文君：增加軍售才是真心話

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君認為美國要幫助台灣，最好還是督促美國政府盡快將對台軍售設備如實送抵台灣。圖／立委馬文君提供
馬文君認為美國要幫助台灣，最好還是督促美國政府盡快將對台軍售設備如實送抵台灣。圖／立委馬文君提供

總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤，中國大陸展開環台軍演、啟動貿易調查反制，兩岸情勢緊張，美國參議員提出用核導彈反封鎖中國。立委馬文君說，美國參議員喊話，還是為加大對台出售武器，但武器如期如實到貨對台灣才有幫助。

馬文君說，美國共和黨參議員葛蘭姆對台海形勢發表看法，如果中國大陸敢在台海採取行動，那麼美軍就會進駐台灣；如果解放軍封鎖台灣，美國可能會採取相應措施，包括讓美軍切斷中東通向中國大陸的海上石油線，加大對台武器裝備出售，與用核導彈來反封鎖。

馬文君說，切斷大陸海上石油線，類似1941年珍珠港事件前夕，美國對日本的封鎖，以如今中國大陸與俄羅斯，與伊朗的緊密合作關係，恐怕起不了太大作用。

中國大陸也是核武大國，美國揚言動用核導彈，是準備打核武世界大戰，美國人民支持嗎？且美國未直接派兵援助烏克蘭，也是忌憚俄羅斯的核武器，怎麼還會派兵來台灣，迎戰實力可能更強大的核武國家中國大陸？

美國參議員何文剛率訪問團來台，希望提供更多軍事設備給台灣。馬文君說，葛蘭姆的發言也一樣，加大對台出售武器裝備才是真心實話。

馬文君說，最近幾年，台美軍購問題卡在「出貨」，台灣已經編預算付錢，被逼得急如星火，美國出貨卻一再延宕推遲。參議員如果真心挺台，就應該督促台灣採購的武器裝備，如期如實到貨，就是幫助。喊打喊殺，對台海情勢有害無益，台灣真的消受不起。

美國 馬文君

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