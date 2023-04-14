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視導陸軍特戰訓練中心 蔡總統：堅定捍衛主權和國安

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡總統視導陸軍特戰訓練中心表示，堅定捍衛主權和國安。圖／總統府提供
蔡總統視導陸軍特戰訓練中心表示，堅定捍衛主權和國安。圖／總統府提供

蔡英文總統今下午前往台中視導「陸軍特戰訓練中心」時表示，這段期間因為中國軍演，各單位任務都很繁重，面對台海情勢，不會升高衝突，也不會挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。

蔡總統抵達後，先後聽取「專案部隊訓練－快速繩降」、「特戰基礎班隊訓練－繩索下降及通過突擊吊橋、絕壁攀登及平衡攀登」說明，隨後頒發加菜金，感謝官兵們的辛勞付出。

蔡總統表示，今天上午她去看了空軍第三聯隊，下午則來到麗陽營區和國軍弟兄姊妹們見面。這段期間因為中國軍演，各單位任務都很繁重，今天，她特地來這裡慰勞大家辛勞，也代表全體國人向大家致上最深感謝。

蔡總統指出，面對台海情勢，不會升高衝突，也不會挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。因此部隊要持續精進戰技，提高應變能力，像特訓中心推動了許多演訓計畫，相信在大家的努力之下，一定能夠不斷提升國防戰力。

蔡總統說，她很關心特戰弟兄姊妹的訓練情況，這次來到麗陽營區之後，陸軍航空特戰指揮部轄下的一級直屬部隊，她都走過一遍了。稍早聽到大家執行任務的心得，要感謝教官們用心教學，也要對大家展現高度專業和高昂士氣表達肯定。

蔡總統表示，麗陽營區是航特部的重要培訓基地。每一位特戰官兵都是經過長時間勤訓精練，才能有今天的成果，成為守護國家堅強的力量。她要告訴大家，軍民一體，團結一致，全體國人都是國軍最大的支持。

國軍 蔡英文

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