【專家之眼】解析對台武嚇實戰化與內海化

日前蔡英文總統出訪友邦，利用過境美國時進行諸多外交活動，引發北京強烈反應，以政治外交制裁手段進行文攻之外，更運用軍事活動進行武嚇。但諸多政治觀察家與軍事評論者咸信解放軍以實戰化練兵手法，秉持平日練兵處就是戰時用兵的理念，派遣軍事機艦迫近台灣本島，期能驗證未來若要以武力入侵台灣之作戰構想，此種觀點恐怕甚有商榷餘地。

解放軍多年來不斷強調要以實戰化思維實施戰備演訓，各項演習訓練要求標準，無不儘量接近實戰場景，儘管確實存在此種基本指導原則，但究竟會不會如同許多評論觀點所稱，將未來要對臺用兵預定構想，透過武嚇台灣任務，伺機接近台灣進行各項驗證作業，恐怕真是令人懷疑。

吾人必須質疑，假若要驗證作戰構想，當然必須先要規劃出作戰行動方案，同時編組作戰序列，並且依據該方案所設定之任務分工架構，對作戰序列所納編各個兵力，分別賦予其所負責作戰任務以及所應達成之作戰使命。

換句話說，若是將武力入侵台灣比擬成一場戲，整個作戰方案就顯然是整場戲所必須依據其演出之劇本，而作戰序列就是演員編組表，依據劇本分配不同演員出場順序、應有臺辭與舞臺走位路線，當然就是前述任務分工與各自所要承擔之作戰使命。

面對宣稱解放軍利用迫近台灣本島演訓，驗證作戰方案，吾人必須質疑其演訓任務編組，是否就是未來對臺用兵之作戰序列？假若兩者並不相同，請問如何能夠有效驗證作戰構想，以便檢討作戰方案？

假若對臺透過演訓施壓時，並未動員兩棲艦艇，亦未見到任何能夠實施兩棲進犯之地面部隊進行集結，這就像進行演戲彩排只有部分演員到場，有任何導演與製作人能夠完全放心，會認為到時候就能順利按著劇本登臺演出嗎？

回顧戰史，日本帝國海軍要偷襲珍珠港，請問是在鹿兒島演練低空投射魚雷與炸彈，還是直駛珍珠港，對著未來用兵地進行演練？法國面對德國可能入侵，投入鉅資興建馬其諾防線，同時亦理解到德國亦處心積慮要在開戰時突破該防線，請問德軍在開戰前是否真正跑到馬其諾防線各個防禦工事前，擺出陣勢演練操兵？

二次大戰在盟軍登陸諾曼地前，納粹德國早就掌握到盟軍重兵集結在英倫三島，但就是無法確認盟軍兩棲進犯任務目標區。請問此時盟軍是否曾經大張旗鼓地將兩棲艦艇開到諾曼地灘頭前示威，還是運用包含堅忍作戰行動(Operation Fortitude)、齊柏林作戰行動(Operation Zeppelin)與銅頭蛇作戰行動(Operation Copperhead)各個欺敵行動子計畫在內之保鑣作戰行動(Operation Bodyguard)，刻意將德軍搞到昏頭轉向，最後在情報判斷上產生嚴重失誤，才讓諾曼地作戰順利達成作戰使命？

因此若是將解放軍要求演訓實戰化，誤解成認定解放軍在運用軍事機艦對臺施壓時，就是在演練未來入侵台灣時，所將採用之作戰方案，或是在驗證相關作戰構想，這恐怕就會太過武斷，並且完全忽視解放軍機艦刻意在台灣特定海域與空域出沒，其實更有可能是在故布疑陣，存心要轉移各方關注焦點，以便掩蓋未來實際用兵之作戰方案與入侵目標區指向。

而另外一個對於北京在臺海周邊擴大軍事活動之政治指控，就是聲稱中國大陸有意藉由軍事活動與執法行為將臺海「內海化」，這種說法就更是無稽之談。首先吾人必須質疑，到底「內海」要如何定義？

在國際社會若是要討論海洋事務與法律規範，各國必然都要援引《聯合國海洋法公約》，但若是詳細查閱該項國際法規範，就會發現根本就沒有任何有關「內海」之定義，甚至《聯合國海洋法公約》內文中，都完全不存在這個名辭。特別是北京從未在任何官方聲明，提過任何要將台灣周邊「內海化」；但政治指控毋須證據，完全可以空穴來風無的放矢。

吾人若更深入質疑，對於完全缺乏嚴謹定義之「內海」，要將台灣周邊海域轉化成此種毫無定義之「內海」，其過程若要以「內海化」稱之，請問其國際法要件為何？其所設定標準為何？要達到何種情景與狀態才算是達成「內海化」？

許多軍事評論與戰略學者經常將「內海化」掛在嘴邊，但吾人必須提醒，到現在為止，只要是能夠叫得出名號之國際海洋法學者，有那位曾經發表過有關「內海」或是「內海化」之學術分析論文，同時為此等概念公開背書過？此外在歷史上，又有那個國家曾經採取過實際作為，將某個海域「內海化」？其實都完全缺乏歷史證明實際案例支持此種理念。

戰略研究學者之所以被人輕視，就是因為許多用辭朗朗上口，但都缺乏嚴謹定義，只知媚俗從眾，跟著似是而非猜測臆斷(plausible speculation)起舞，但卻不知自律自重追根究底。這也就是任何政論名嘴與計程車司機都可以自詡為戰略專家，對著嚴肅戰略議題，指三道四吹牛胡扯道理所在。