飛彈進駐空軍太麻里靶場？專家：是無人機地面導控站
近期中共解放軍持續在台灣周邊演習，甚至軍事活動延伸到東部，國軍也反制因應，有民眾發現平時空蕩的空軍台東太麻里靶場，近日軍方人員活動頻繁，甚至出現疑似「射控雷達」設備，應有飛彈進駐。軍方不予回應。軍事專家表示，該雷達為無人機地面導控站。
軍事專家指出，空軍太麻里靶場過去就是中科院及軍方訓練無人機的主要基地之一，包括紅雀、銳鳶、中翔及騰雲等無人機，都曾在太麻里靶場進行測試，目前則是軍方無人機戰術中隊訓練場地；無人機操作，最重要的就是要有地面導控，民眾看到的雷達，應為激動導控設備，而非射控雷達。
軍事專家進一步表示，地面導控站為無人機作業的控制中心，利用微波通信系統，可對無人機進行即時飛行操控，及對飛機上酬載操作，如攝影機光圈、攝影方向等之調整控制；並可接收無人機即時下傳飛航、飛機與酬載狀態、偵蒐情資等資料，同時能指管系統介接、任務指揮等功能。
空軍台東太麻里靶場，民眾發現近日有軍方人員及車輛進出頻繁，其中不乏大型軍用卡車，還出現疑似「射控雷達」設備，可能有飛彈進駐，認為軍方是因應近期中共在台灣軍演活動。不過，軍方對於靶場活動不回應，僅表示台灣周邊軍事動態，均即時監偵掌握。
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