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兩岸局勢緊張 替代役首次動員參加民安演習

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
替代役役男協助戰時救護及屍體搬運任務。圖／內政部役政署提供
替代役役男協助戰時救護及屍體搬運任務。圖／內政部役政署提供

台中市舉行民安9號演習，僑仁國小兵棋推演，台中捷運高鐵站2號出口及旭光國小綜合實作演練，是全國首場將替代役納入演訓，操演戰時替代役人力協助救災運用，有103位現役及備役替代役男，支援警察、消防、醫療、災民安置、物資運送、屍體搬運及行政協助等任務。

役政署表示，替代役首次納入民安演習，3月9日召集今年演習各地方役政單位，辦理演習評核輔導會議，以利今年參與單位瞭解戰時替代役人力協助救災運用；邀請後續辦理民安9號演習的10個縣市役政單位派員觀摩，增進規畫替代役人力演習任務成效。

役政署說，政府將替代役納入民防系統的重要支柱，已積極規畫替代役加值功能，替代役役男除實施打靶射擊及全民防衛動員課程外，強化熟練平戰轉換機制，替代役現役役男在基礎訓練、專業訓練及在職訓練三階段，施以五模組訓練，強化民防工作職能。

役政署表示，備役役男以備役三模組課程辦理，藉由演習實施驗證，以提升國家防衛整體量能。

演習 替代役男 台中捷運

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