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民安演習首納戰爭情境 盧秀燕證實有美國防部人員到場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中民安演習兵棋推演現場，可以見到有美國媒體到場採訪。記者黃寅／攝影
台中民安演習兵棋推演現場，可以見到有美國媒體到場採訪。記者黃寅／攝影

台中市全民防衛動員暨災害防救演習（民安9號）上午兵棋推演，市長盧秀燕證實，地方的民安演習首次上級指導單位是國防部，美方的確有獲得國防部邀請來觀摩，且演習內容首次納入戰爭項目，並占演習的百分之70。

兵棋推演現場，也可以見到有美國媒體到場採訪。經了解，到場的是美國abcNEWS，工作人員說，會來採訪，主要著眼於兩岸的緊張局勢。

盧秀燕說，近年美中關係對峙，台海局勢非常緊張，所以對今年的民安演習高度重視，且全程由她親自主持，上午進行兵棋推演，下午實兵演練，與往年特別不一樣之處，在於把戰爭做為演習項目，且占演習百分之70。

她說，但是市民不用驚恐，最主要是預作準備，寧願有所準備，目的是希望「平時多一分準備，戰時可以少一分損害」，古代兵法有說，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，我們希望不會發生，但是一定要做好準備。

對於媒體詢問，聽說美方有派員觀摩？盧秀燕說，這可能是第一次，地方的民安演習上級指導單位是國防部，美方的確有獲得國防部邀請來觀摩，包括美國國防部與美國相關單位，因此她證實有此事，但對於相關的內容和細節，無法進一步說明，也無法評論。

對於演習首度加入解放軍攻台防禦演練，盧秀燕也說，兩岸情勢現在非常緊張，這就是這次民安演習這麼重要的原因，也是這麼多年來第一次在地方政府的演習當中，把戰爭當作一個演習項目。過去民安演習主要是針對天災，包括水災、風災、地震等，可是今年把戰爭當作一個演習項目，而且在整個演習中所佔比例高達70%。

據了解，演習內容是模擬三鐵遭受共軍攻擊的情境，驗證市府平時累積的戰備能量，以及運作的轉換運作能力。

台中市長盧秀燕（中）證實，地方的民安演習首次上級指導單位是國防部，美方的確有獲得國防部邀請來觀摩。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）證實，地方的民安演習首次上級指導單位是國防部，美方的確有獲得國防部邀請來觀摩。記者黃寅／攝影
台中市全民防衛動員暨災害防救演習（民安9號）上午兵棋推演。記者黃寅／攝影
台中市全民防衛動員暨災害防救演習（民安9號）上午兵棋推演。記者黃寅／攝影

盧秀燕 演習 美國

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