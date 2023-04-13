中國大陸為何對台灣劃設「禁航區」 前空軍副司令揭背後目的

美國政治學者翁履中撰文分析美中台情勢，美台雙方的互動往來，很可能不知不覺當中，埋下了未來台海爆發衝突的可能，國民黨對於大陸比較溫和，但民進黨採取與美國一樣的強硬對中立場，可以討好美國政策制訂者，也對民進黨選舉有幫助，但長此以往，台灣可能會挑起衝突，將美國捲入其中。

2023-04-13 07:30