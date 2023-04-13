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中國大陸為何對台灣劃設「禁航區」 前空軍副司令揭背後目的

聯合新聞網／ 綜合報導
經我國抗議後，中國大陸在台灣以北空域劃設禁航區的時間縮短為16日上午實施27分鐘，圖為示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
經我國抗議後，中國大陸在台灣以北空域劃設禁航區的時間縮短為16日上午實施27分鐘，圖為示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

中國大陸原本計劃於本月16日至18日，在台灣以北空域劃設「禁航區」，經我國抗議後，劃設禁航區時間縮短為16日上午實施27分鐘。對此，前空軍副司令張延廷表示，中國大陸是要抵進台灣做火力射擊，而且以後會常態性地在台灣周邊這麼做

根據《路透社》報導，昨（12）日有知情人士聲稱，中國大陸計劃於本月16日至18日，在台灣以北空域劃設禁航區，我國防部也已掌握相關資訊。對此，交通部發布新聞稿指出，中國民航部門11日以服務電報（SVC）通知我方，以「從事航太活動」為由，於本月16至18日，每日9時至14時，於台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航，經我國抗議後，改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。

張延廷昨日在節目《少康戰情室》中提到，「中國大陸要火力射擊，很清楚，這次是要抵進台灣做火力射擊」。張延廷坦言台灣所有的飛機跟漁船都一定要繞道，因為中國大陸已經提前三天公告，完全按照規定，「這個區域所有的海上漁船、輪船都不能進入，飛機也一樣，萬一打到的話，後果是責任自負，所以中國大陸以後會常態性地在台灣周邊這麼做」。

大陸商務部 兩岸政策

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