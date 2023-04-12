「民安9號」登場 全動署：4月13日由台中市辦第1場

全動署物力動員處處長沈威志今天表示，112年全民防衛動員暨災害防救「民安9號」演習，將於本（4）月13日起由台中市政府辦理第1場次，由地方政府就戰時及天然災害等複合式災變，依想定狀況研擬應處作為，驗證應變計畫可行性。

國防部今天舉行例行記者會，列席的沈威志表示，今年「民安9號演習」援例結合行政院「災害防救演習」辦理，演習主在強化各地方政府面對各類災害整備作為，並檢視防救災量能整合與應變機制。

沈威志表示，演習預計於4至7月間由台中市等3個直轄市及連江縣等8個縣、市政府辦理，於4月13日起由台中市政府辦理今年第1場次「民安9號演習」

沈威志說，演習區分上午「兵棋推演」及下午「綜合實作」兩階段，由地方政府就戰時及天然災害等複合式災變，依想定狀況研擬應處作為，驗證應變計畫可行性，所獲成果納入各項修訂作業。由地方首長擔任指揮官，統籌轄屬公、民營事業單位、民防團隊、替代役、救難、志工團體、國軍及後備軍人輔導組織等單位，並依演習想定狀況，採「實物、實地、實作」方式，驗證緊急事故應變整合機制。