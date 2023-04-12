美商業訪團來台談合作生產軍備 國防部：民間性質

日本經濟新聞報導，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指出，約25家美國國防承包商計畫5月初派代表前往台灣，商討共同生產無人機與彈藥事宜。國防部軍備局計畫評估處處長周忠恕表示，這項行程完全由外貿協會、與國防工業發展協會主責、對接與交流，性質與台美一般對話與論壇不同，比較接近民間產業性質。

國防部今天舉行例行記者會，對於法國總統馬克宏訪問中國大陸，會否影響我海軍拉法葉與幻象戰機升級？海軍司令部參謀長吳立平表示，康定級艦系統提升案，目前均按計畫來執行，進度正常，全案委中科院整合自製與外購，簽有相關保密條款與罰則，目前正常無疑慮。

對於台美軍備訪團，周忠恕表示，美方此行訪台是參加台美國防產業論壇，活動是由美台商會及我國外貿協會舉辦，相關行程及研討議題，正研擬中，由美台商會公布，對促進台美國防產業交流，國防部樂觀其成。

國防部發言人孫立方表示，這項行程完全由外貿協會、與國防工業發展協會主責、對接與交流，性質與台美一般對話與論壇不同，比較接近民間產業性質。