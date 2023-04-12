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漢光兵推5月展開 各聯兵營指揮所全裝參演

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍各部隊近期透過戰備月，陸續驗證海岸攻防課目，被外界形容為「小漢光」，且各地操演現場都有美軍安全組人員出現。記者劉學聖/攝影
國軍各部隊近期透過戰備月，陸續驗證海岸攻防課目，被外界形容為「小漢光」，且各地操演現場都有美軍安全組人員出現。記者劉學聖/攝影

國軍預計在5月實施漢光39號電腦兵棋推演，驗證國軍作戰計畫，美軍可望組團來台觀摩。有立委提案質疑，兵棋推演時，層峰多已有預設立場，導致推演結果高機率都為國軍勝利，有失執行推演原意。對此，陸軍司令部說，國防部年度「漢光操演-電腦輔助指揮所演習」，參演的聯兵營指揮所將全裝開設，兵推將結合任務想定設計，協助部隊戰時可掌握作戰先機，開創有利態勢。

國軍各部隊近期透過戰備月，陸續驗證海岸攻防課目，被外界形容為「小漢光」，且各地操演現場都有美軍安全組人員出現。5月的漢光兵推，國軍戰訓活動勢將更為頻繁。

民眾黨立委邱臣遠提案表示，鑒於陸軍兵棋推演時，層峰多已有預設立場，導致推演結果高機率都為國軍勝利，有失執行推演的原意，且參與兵棋推演的官兵，長時間不曾更換，同批官兵思維無法達到有效競爭，陸軍司令部應思考改變現行兵棋推演方式，以訓練各層級指揮及參謀官作戰決策思維，提升各級部隊指揮所現代指管作業能力，以提高電腦兵棋推演訓練運用成效。

對此，陸軍司令部回應表示，陸軍現行電腦兵推訓練區分戰略與戰術層級；戰略層級是由國防部配合年度「漢光操演-電腦輔助指揮所演習」實施；戰術層級由陸軍業管，置重點於聯兵營指揮所，配合基地訓練期程執行「電腦輔助指揮所訓練」，並由測考中心編組教官協助施訓。

陸軍司令部說，為使各聯兵營指揮所發揮指管效能，陸軍務實執行「電腦輔助指揮所訓練」，將仿實戰設施運用，依實戰化需求實施聯兵營指揮所全裝開設，同步檢視指揮所各部設施、裝備及器具，使部隊熟稔指揮所開設要領，進而縮短作戰應變時程。

司令部表示，兵推將結合任務想定設計，結合各部隊作戰計畫實施訓練想定撰寫，透過電腦兵棋系統演練作戰進程與任務部署，使指揮所平時可預擬突發狀況及應變作為，戰時可掌握作戰先機，開創有利態勢。

司令部說，兵推將由各聯兵營長針對訓練現況提列訓練目標、課目及評鑑標準等要項，透過測考中心觀察分析機制，協助各聯兵營發掘弱項，提出精進建議，以提升指揮所作業能力及強化訓練成效。

陸軍 國軍 漢光 邱臣遠

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