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影／共軍機艦持續擾台 IDF經國號戰機掛彈緊急升空

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
本報直擊台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
本報直擊台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影

共軍結束3天專案圍台戰備警巡操演，但山東號航空母艦群仍在近台海周邊活動，空軍台東基地今天上午十分忙碌，除了有F-5戰機及勇鷹教練機起降訓練外，在上午七點半左右有4架IDF戰機兩側掛上天劍飛彈，腹部掛各掛兩顆副油箱緊急升空，不排除是為對應山東艦航母艦載機升空活動。

共軍航艦山東艦群仍在台海附近活動，據了解，為免持續與共軍形成軍事對峙印象，原預計今日在台東知本海岸實施兩棲登陸操演，暫時取消，擬於本月其它預備日實施。但若共艦有殲15戰機升空，空軍仍須派戰機升空應對，本報直擊，台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。

台東七聯隊的F-5戰機已未擔任戰備任務，目前正在接裝勇鷹高教機，戰備與快速反應任務由其他聯隊幻象戰機、IDF戰機輪駐擔負，今天上午志航基地出現的四架IDF應為台南基地前來支援的戰機。

本報直擊台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
本報直擊台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
台灣自製的勇鷹號教練機進行接裝訓練。記者劉學聖／攝影
台灣自製的勇鷹號教練機進行接裝訓練。記者劉學聖／攝影
空軍台東基地F-5戰機持續進行訓練。記者劉學聖／攝影
空軍台東基地F-5戰機持續進行訓練。記者劉學聖／攝影
本報直擊台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
本報直擊台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
預計今日在台東知本海岸實施兩棲登陸操演，暫時取消，擬於本月其他預備日實施。記者劉學聖／攝影
預計今日在台東知本海岸實施兩棲登陸操演，暫時取消，擬於本月其他預備日實施。記者劉學聖／攝影
本報直擊台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
本報直擊台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
台灣自製的勇鷹號教練機進行接裝訓練。記者劉學聖／攝影
台灣自製的勇鷹號教練機進行接裝訓練。記者劉學聖／攝影
本報直擊台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
本報直擊台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
上午有飛機迷前往台東空軍基地觀看飛機起降。記者劉學聖／攝影
上午有飛機迷前往台東空軍基地觀看飛機起降。記者劉學聖／攝影

幻象戰機 台東志航基地 共軍 空軍

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