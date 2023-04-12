中共軍演剛結束 軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞海空軍

為期三天的中共海空軍演於4月10日傍晚告一段落，不過依據國防部11日上午的新聞發布，台灣周邊海空域的共機共艦活動，雖已低於前三天，但仍高於平日。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，11日演習一結束，立即前往海軍與空軍司令部，致贈慰問金、超商餐券、碗麵，表達對海空軍在第一線捍衛國家的感佩。

海軍司令梅家樹上將與空軍司令劉任遠上將，都表示感謝李棟樑的急公好義。兩人也均透露，近日將前往麾下各主要基地，慰勉這陣子來官兵連日出動捍衛主權，阻擋共軍不得越雷池一步的辛勞。