蔡總統安全簡報無軍方「他」卻在場 楊永明批：縱容親信、輕忽專業

中共近日展開環台軍演，蔡英文總統在總統府聽取「安全簡報」，國安會前副秘書長楊永明據簡報的照片，批評沒有軍方人士，也不尊重專業，總統府則回應「或許是刻意誤導、對國安系統運作不夠熟悉，散播不正確資訊」。楊永明今嗆蔡英文的回應是縱容親信、輕忽專業、信心危機。

楊永明指出，謝謝蔡英文總統指教，他或許不瞭解目前蔡政府國安系統的運作方式，但他知道正常國安單位在國家安全受到威脅時，向總統做簡報的運作程序。

楊永明表示，他曾經擔任過國安會副秘書長，深知國安會作為幕僚單位的性質，對於解放軍演習的監控與因應，主要還是國防部的職責，因此對總統做安全簡報，不管是否有整合科技系統的運用，國防部長若需要坐鎮指揮，國防部高層也該在會議現場。

他說，特別是還拍照放臉書告知人民，總統重視台灣安全，但同桌卻只有總統的非軍事專業親信在場，十分不正常，這種作法真的很難讓人民信任蔡總統掌控演習局勢。

第二，目前國家安全會議有三位軍事背景人員，2位上將、1位中將，包含前國防部長嚴德發，前參謀總長與海軍司令黃曙光，請問為何國安會向總統做安全簡報，他們3位卻都不在場？完全無法理解為何同在總統府上班的3位軍事背景的國安會成員，都沒有出席演習簡報會議，這是蔡政府不重視專業的明證。

楊永明說，第三，該照片中手指會議桌前方的是國安會諮詢委員陳俊麟，據悉是前民進黨民調中心主任及前民進黨選舉對策委員會副執行長，總統與其他與會者似乎都在聽他發言，請問陳俊麟諮詢委員為何出席安全簡報會議？陳俊麟諮詢委員手指的內容是選情民調分析？還是解放軍軍事演習活動的資料分析？如果是後者，那就是縱容親信、輕忽專業。