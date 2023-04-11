影／國安6村眷改遺漏 自救會呼籲保障眷戶權益

針對國安6村眷改案，國防部雖提出《國軍老舊眷村改建條例》修法草案，但遭「國安6村眷改孤兒自救會」陳情抗議，認為此草案將大幅限縮其中3村權益，更完全排除另3村的眷改資格，反將事實扭曲，造成更大冤屈。立法委員陳椒華與自救會今天共同舉辦記者會及公聽會，進一步釐清爭議，呼籲政府正視歷史脈絡，積極保障眷戶權益。

立委陳椒華表示，我國為了安置1940年代隨著國民政府從中國大陸遷入台灣的軍民，提供眷村供其居住，制定《國軍老舊眷村改建條例》，保障原眷戶居住權。然而國安6村的眷戶及其後代在種種因素下被忽略了，爭議至今近半世紀，國防部提出的修法草案，仍遭眷戶強烈抗議。