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綠島外海美P-8A罕見現蹤 軍事專家：恐有中共潛艦活動

聯合報／ 記者尤聰光卜敏正／台東即時報導
大陸解放軍3天環台軍事演習昨結束，不過，航迷今上午追蹤到一架美軍P-8A「海神式」巡邏機現蹤台灣綠島外海，高度僅1500公尺，直呼少見。軍事專家表示，應是抓中共潛艦。圖／擷取自 Flightradar24網站
大陸解放軍3天環台軍事演習昨結束，不過，航迷今上午追蹤到一架美軍P-8A「海神式」巡邏機現蹤台灣綠島外海，高度僅1500公尺，直呼少見。軍事專家表示，應是抓中共潛艦。圖／擷取自 Flightradar24網站

大陸解放軍3天環台軍事演習昨結束，不過，航迷今上午追蹤到一架美軍P-8A「海神式」巡邏機現蹤台灣綠島外海，高度僅1500公尺，直呼少見。軍事專家表示，應是抓中共潛艦

空軍前副司令張延廷說，美軍P-8A會出現東部綠島外海，且飛行高度僅1500公尺，表示該海域一定有解放軍潛艦活動，畢竟這次山東號航母出海，水下一定配置1至3艘潛艦出巡。

他表示，中共這次環台軍演，剛好也是美軍練兵的最佳時機，尤其針對反潛作戰，美軍P-8A正好發揮其偵蒐能力及驗證，他相信台灣東部海域一定有中共潛艦活動，被美軍偵測到。

今天有航迷透過網路追蹤飛機動態時，在上午11點時突然在綠島外海出現一架美軍P-8A「海神式」巡邏機，飛行高度很低，繞行約半小時即關閉消失，隨後11點半西南空域又出現一架。

航迷表示，不僅P-8A，美軍另一架RC-135V電子偵察機也同時在台灣西南空域及巴士海峽活動。張延廷說，美軍不僅是練兵，也有部分是政治意涵上的動作，維持兩岸或區域的現狀穩定。

張延廷強調，隨著中共潛艦技術不斷升級精進，對我反潛作戰有一定的影響，尤其向美採購的P-3C反潛機，由於偵蒐相關設備已老舊，軍方應加快後續技術支援及設備升級，強化反潛能力。

據了解，P-8A「海神式」巡邏機內有5個彈倉、外部可有6個武器掛載點，能有效執行陸地和水上各項任務，其中包括反潛、搜救、海上封鎖，以及遠程情報、監視、目標截獲和偵察等作業。

國防部發布即時軍事動態消息指出，從昨日至今天早上點，偵獲共機91架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域54架次、共艦12艘次，目前尚有8艘持續在臺灣周邊海域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

美軍 潛艦 中共 共軍

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