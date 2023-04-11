【專家之眼】美國議員成側翼？綠營內宣新成績

綠營大內宣的功力，從對最近中共軍演的表現來看，不得不說，又上了一層。他們不僅施展過去套路：淡化中共威脅、嘲笑中共不敢動手、跟綠營動作無關、國安早有準備之餘，還直接請動美國議員，在相關時刻大言美國會幫忙抵抗。這在黨派宣傳成績上，成就不小，但對國家實際收穫來說，只有麻醉台人效果。

此次中共軍演不僅穿越海峽中線，在8日白天所出動的軍機總架次數，也已超越去年8月圍台軍演期間，出動各型軍機架次的單日最高紀錄。在短時間密集出動各型軍機穿梭台海，這是將來攻台時大部隊聯合作戰預演。

面對軍事上的險惡局面，行政院副院長鄭文燦說，中國圍台軍演，政府都會沉著面對，海巡署人員也在24海浬的第一線全程監視，做好該做的工作。

鄭把台灣應對限縮在24海浬的領海說法，讓人想起2015年中共在台灣海峽中線西側（大陸側）劃設M503航線事件。那時不過是國際民航路線議題，泛綠就能痛斥馬英九喪權辱國，丟拖鞋、雞蛋、灑紅漆花招百出。即便後來兩岸協調，中共西移航線並延後實施，民進黨還是批評中共影響我國家安全與主權，要求行政院及陸委會採取一切行動捍衛國家利益。結果現在共軍侵門踏戶，蔡政府只求中共不進入領海就好。

如果說事件不同，軍事壓力必須謹慎，綠營政府卻仍擺出漫不經心的宣傳模式。批評它漫不經心，是因為連一張國安簡報照，都能被戳破沒有軍人參與研判，作秀成分大。如果看過美國國安會議開會照片，就會知道府內辯解理由滑稽：如果即時整合同步資訊系統這麼有效，會議其他成員也可以不用來了；美國人開會更不知是在擠哪招。

至於立法院長游錫堃表示，台灣有海峽天險，又有先進國家賣武器給我們，只要台灣人民展現堅強防衛意志，中共就不敢輕易動手。剛結束台灣訪問的美國眾議院外交委員會主席麥考爾說法已幫忙打臉。

他承諾要加速交付台灣軍售，並稱，如果中國侵略台灣，美國可能派兵保台。看來游院長說的武器許多還沒交運。而對國際政治稍有關心的人，看到麥考爾的承諾，大概也會留下滿滿問號。

美國延遲交付台灣軍售，原因是什麼？如果是因為軍援烏克蘭，最近烏軍正準備發起反攻，西方國家正擠出更多武器裝備運往烏國，在這種關鍵時刻，美國議員卻反稱武器會加速交付台灣，未免太不現實。再注意去年11月華爾街日報報導，才知該議員早就做過類似表態：他將和眾議院軍事委員會合作處理美國對台軍售延遲交貨的產業面問題。近半年了還是舊調重彈，其承諾可信度可略知一二。從宣傳觀點判斷，可能應付性的交幾項，其他恐仍要再等。

台灣外交艱困，我們理當歡迎各國朋友。尤其如果真的有能力發動美軍保台，我們更是不能怠慢。然而，在以前兩國有邦交、簽有共同防禦條約的年代，美軍於金門砲戰時期，還是只在外圍進行護航任務，現在沒有邦交，怎麼看都不太像會有派兵保台之舉。

再加上4月9日該議員接受美媒訪問時，對台灣內部政局的輕率論斷與對某黨的偏愛。回顧過去美國會議員接受政治獻金出場說話的標準，我們也該好奇美國政治菁英談台灣政治語氣怎麼會這麼熟悉。對此，台人也應該呼籲美國的有識之士：如果想要當台灣的真朋友，最低標準，應該是別這麼明目張膽的涉入內部黨派政治吧！