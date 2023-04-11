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兩岸短兵相接 學者憂擦槍走火

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
中國解放軍4月8日起在台海展開為期3天的「聯合利劍」環台演習。法新社
中國解放軍4月8日起在台海展開為期3天的「聯合利劍」環台演習。法新社

中共連續三天軍演結束，最後一天出現破紀錄的共機架次。我學者認為，這確代表共軍在日常訓練成績，足以一次出動大規模兵力，不過單就操演本身科目，這次僅限於「聯合火力打擊」，並無進一步「聯合封鎖」等項目，也沒有彈道飛彈或長程火箭試射，台灣周邊海空域交通與漁業活動並不受影響，顯示重點是展現訓練成績，但強度與威脅性遜於去年八月圍台軍演。

國家政策基金會副研究員揭仲認為，共軍此次操演的整體強度與威脅性，與去年有明顯落差，但由於兩岸海空兵力近距離接觸的頻率急遽上升，使發生意外導致擦槍走火的風險也隨之大幅增加，是較值得憂慮之處。

空軍前副司令張延廷指出，雖然中共軍事演習結束，海事執法行動仍會持續，預期對方未來將以軍演及海事執法雙管齊下，作為對台軍事威嚇的主軸。

面對共軍「類封鎖」演習，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，國軍除增加戰機數量，戰機飛官人數亦需提升。他建議參考美國國民兵作法，邀請退役飛行員在特定時間回部隊協助，藉此減輕現役飛官的疲勞壓力。

【記者陳熙文／台北報導】中國大陸近期發動軍演，回應蔡總統出訪過境美國並與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。外交部長吳釗燮昨表示，中華民國歷任總統出訪過境美國是慣例，中國以此作軍演藉口，只會讓台灣人民愈來愈反感，中國應停止這些做法。

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