港媒：山東艦「外阻內封」 突破第1島鏈

針對中共航母山東艦參與對台軍演，香港文匯網昨刊評論解讀，稱山東艦首度突破第一島鏈，對台部署「外阻內封」。

針對昨共軍演習，據央視報導，戰區諸軍兵種密切協同，模擬實施聯合封控、信火打擊。共軍出動數十架殲擊機，持續於台海與台灣南北兩端「戰巡進逼」，展開尋殲海空艦機、空中封鎖演練，構建多向「圍島鎖台態勢」。

據報導，共軍多批多架、機上「掛載實彈」的轟-6K戰機，在預警機、殲擊機、干擾機的支援掩護下，對「台島重要目標」實施多波次模擬打擊。火箭軍部隊也對海上目標進行火力追瞄，實施大彈量、多波次模擬火力打擊。

在海上，報導指出，多艘執行戰巡進逼任務的驅護艦，針對性展開突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖等行動演練。報導提及「海軍十七艦編隊參加今天演練」，即證實中共航母山東艦參演，同時釋出殲擊機在山東艦上起降畫面。

針對共軍軍演，進行所謂對「台島關鍵目標」模擬打擊。大陸官方外圍媒體環球時報昨引述專家指出，所謂「台島關鍵目標」，可能是重要軍事設施，也可能是「台獨」重要政治場所，表明共軍實戰準備正走向「實案實景」。

文匯網評論指出，這是山東艦首次突破第一島鏈，前出西太海域進行遠海戰備訓練。山東艦占據西太平洋咽喉要道，形成外阻外部干涉勢力、內封「台獨」分裂勢力力量部署。評論說，山東艦編隊穿越第一島鏈，前出西太，占據要衝海域，參與重大軍事演習，表明其已全面融入解放軍的海空作戰體系，實現了從訓練艦到戰鬥艦的質變。「向內，進逼台島形成強大威懾固控；向外，攔截外部勢力干預。

大陸外交部昨開例行記者會，會上有外媒提問，「中方如何在舉行軍事演習的同時贏得國際社會的信任？」大陸外交部發言人汪文斌回應反批提問荒謬，強調堅持「一個中國原則」，是國際社會的普遍共識，也是公認的國際關係基本準則，並稱要想保持台海和平穩定，就必須堅定反對各種形式的「台獨」分裂行徑。