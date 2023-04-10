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破紀錄！單日偵獲共機91架次 逾越中線54架次
國防部今晚證實，共軍山東號航艦艦載殲15型戰機今天闖進我西南、東南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。
國防部今(10)日表示，中共東部戰區在台灣周邊軍演，今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線。迄今晚18時止，計偵獲蘇愷30、殲10/11/15/16、轟6、運油20、運8/9及空警200/500等各型機91架次。其中逾越中線及進入西南、東南空域54架次(含山東號艦載殲15型機)；共艦12艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。單日偵獲共機91架次、逾越中線及進入西南、東南空域54架次，都打破國防部過去以來公布的單日紀錄。
國防部表示，雖然中共東部戰區宣布演習結束，但國軍強化戰備整備的工作絕不鬆懈，將綿密掌握臺海周邊動態，持續注蒐中共火箭軍、地面遠火部隊及山東號航艦編隊動態。各輪值戰備部隊及觀通、偵蒐人員堅守崗位，保持戒備、適切應處。
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