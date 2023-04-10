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花蓮今晨傳巨響疑是戰機音爆聲？ 空軍否認有相關

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍F-16V戰機。圖/軍聞社
空軍F-16V戰機。圖/軍聞社

花蓮當地今晨傳數聲音爆巨響，引起民眾不安，外界懷疑是戰機音爆導致，但空軍司令部今（10）日否認這項推測，表示聲響並非空軍造成，後續將配合相關單位調查成因，並持續保持嚴密警戒，確保空防安全。

「蔡麥會」引發中國大陸於8日宣布對台進行3日「圍台軍演」。今（10）日上午8時許，花蓮吉安區、新城區傳有許多民眾聽到「不明爆炸巨響」，強力音爆甚至「連窗戶都會震動」，引起民眾關切。

針對「花蓮上空出現不明音爆 」，空軍司令部今(10)日表示，空軍花蓮基地F-16型戰機今日執行例行戰訓任務，並未實施超音速試飛及低空飛行等課目，經比對音爆與飛行時段，該聲響並非空軍造成。

空軍司令部進一步表示，花蓮當地空域周邊也無其他可能造成音爆的空中活動目標，後續將配合相關單位調查成因，並持續保持嚴密警戒，以確保空防安全。

空軍 花蓮 戰機

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