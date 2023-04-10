聽新聞
test
0:00 / 0:00
被飛官驚豔到！「台灣黑熊痛毆小熊維尼」臂章現貨賣光 賣家說話了
中共環台軍演進入第三天，為守護台海安全，空軍飛行部隊全天待命。近日軍方披露一張照片，一名IDF飛官正實施飛行前360度檢查，不過照片放大一看，他的左臂章圖樣居然是Q版的「台灣黑熊痛毆小熊維尼」，照片一出瞬間爆紅，許多民眾被可愛圖樣驚豔到，紛紛上購物網站購買，賣家也貼出公告，「目前庫存不足，預計5月初到貨，感謝大家支持國軍」。
根據軍方批露照片顯示，一名IDF飛官正準備飛行前檢查，他的左臂章圖樣是一隻台灣黑熊拿著國旗，正痛扁小熊維尼，而小熊維尼抱著「5顆星星的蜂蜜罐」被揍到口沫橫飛，十分有趣。此外，臂章繡有「緊急升空」（Scramble）的英文字，也代表飛官捍衛領空的決心。
照片曝光後引發討論，許多網友被可愛圖樣驚豔，紛紛留言，「謝謝你們，辛苦了，國軍加油」、「這很可以」、「立馬下單買起來」。空軍官員則表示，這個臂章不是空軍官方所製作，而是民間廠商自行設計，飛官自行採購配掛。由於空軍並未禁止飛官在飛行服上配掛民間臂章，並認為臂章內容純屬莞爾一笑，有助激勵執勤士氣，也就准許飛官配掛，並加以發布。
實際一查設計該臂章的廠商，為位於桃園火車站附近的「鐵鳥迷航空文創館」，目前「台灣黑熊毆小熊維尼」臂章在網上價格為100至300元，統計至4月10日為止，已經售出約2134個，賣家則公告，目前庫存現貨賣完，已經向工廠下單，「預計5月初到貨，感謝大家支持國軍」。
綜合台視、華視新聞報導，該文創館老闆為空軍退伍的徐福佑，他將軍事理念結合文創，推出各式各樣的小物，包含臂章、紀念幣、鑰匙圈等。徐福佑受訪表示，從去年開始，對岸就一直侵擾我國西南空域，讓所有國軍都極為繁忙，希望能藉由這設計，做一個士氣臂章。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言