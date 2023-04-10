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陸戰隊戒護機動反艦飛彈車 飛彈快艇緊急出港

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
四艘飛彈快艇編隊航行。圖/軍聞社
四艘飛彈快艇編隊航行。圖/軍聞社

國防部上午發布海軍派遣陸戰隊官兵，戒護機動反艦飛彈車組進入戰術位置，出動飛彈快艇緊急出港，進行備戰演練。

國防部表示，海軍陸戰隊戒護海鋒飛彈部隊進入陣地，完成放列，以雄風反艦飛彈待命追瞄，透過聯合情監偵隨時掌握海上敵情動態，全天候保持高度警覺。

國防部說，海軍FACG飛彈快艇數艘緊急出港，演練戰術運動及接戰程序，強化突發狀況應處，展現海軍官兵快速反應、靈活應變的戰備訓練成果。

海軍司令部表示，面對中共持續派遣機艦侵擾，對區域情勢造成嚴重威脅，官兵依不升高衝突、不引發爭端原則，以平時扎實的訓練成果，沉著冷靜應對挑戰，嚴密監控台海周邊軍事動態，確保區域情勢和平、穩定與安全。

海軍陸戰隊官兵戒護海鋒飛彈部隊進入陣地。圖/海軍司令部提供
海軍陸戰隊官兵戒護海鋒飛彈部隊進入陣地。圖/海軍司令部提供

海軍司令部 飛彈 國防部

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