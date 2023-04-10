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陸軍官校99周年校慶退伍軍人組團表演正步

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退伍軍人正步連重新集結，將參與黃埔99校慶。圖／取自何啟聖社群
退伍軍人正步連重新集結，將參與黃埔99校慶。圖／取自何啟聖社群

陸軍官校今年舉行建校99年校慶，據了解，國防部邀請退伍軍人團體表演正步。相關團體現已展開練習，準備套量服裝。

陸軍官校先前曾披露練習推槍式的新式正步，原計畫今年校慶驗證成效。據了解，消息傳出後民進黨立委有疑慮，已取消校慶分列式由學生踢正步，改實施齊步分列，正步仍規畫列為操典。校慶正步由退伍軍人團體展演，讓學生部隊見識早年國軍基本教練的訓練難度。

據了解，在政戰學校校友何啟聖號召下，陸軍專科班校友會等退伍軍人團體，組成一個103人方陣，演習連營部7人、主旗隊含旗兵7人的正步連，由國防部支援穿著制式典禮服，目前利用假日在台北大直橋下練習，利用兩個月時間，將班線、槍線與腳線練出。

據指出，退伍軍人正步連6月14日提前進駐鳳山陸軍官校，16日結束活動。此舉也被視為支持國防部長邱國正實施正步操典的舉措。

據了解，退伍軍人的正步是表演性質，不參加校慶學生分列式與主官訓話，是在儀式結束後出場展演。主持校閱者規畫為邱國正。

退伍軍人 陸軍 國防部

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