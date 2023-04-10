台灣東南海域出現共軍殲15戰機可能與共軍航艦有關

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聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」。圖／國防部
國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」。圖／國防部

國防部上午指出，昨日至今天上午6時為止，偵獲共機70架次，共艦11艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部指出，4月9日6時至4月10日6時止，國軍偵獲共機70架次，逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域35架次，共艦11艘次，持續在台海周邊活動。

根據國防部發布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域的共機，包括蘇愷-30戰機8架次、殲-11戰機4架次、殲-10戰機6架次、殲-16戰機8架次、TB-001無人機、運-9通信對抗機、運-8反潛機各1架次、殲-15戰機4架次、彩虹4無人機、空警-500預警機各1架次。

無人機出現在海峽中線南北兩端，北部空域密集有蘇愷-30戰機等快速機穿越中線。

由於中共海軍航艦山東號繞經台灣東南海域，國防部公布資訊當中出現殲-15艦載機在東南海域活動情況，可能與山東艦有關。

戰機 國防部 台海

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