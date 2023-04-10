共軍演習第3天 遊客見恆春半島反艦飛彈車進駐備戰
中國解放軍自昨發布消息，東部戰區將一連3天展開對台「環台島戰備警巡」和「聯合利劍演習」，企圖對台灣施壓，中國此波環台軍演今進入第3天，一早7時許開始已有數10架次共機侵擾我國空域，恆春半島風景區內更有民眾看見大量飛彈部隊進駐，國軍加強戰備引發關注。
總統蔡英文日前與美國眾院議長麥卡錫會晤，引起中國當局不滿，展開連續3天對台軍演，根據國防部廣播航跡記錄，自昨日6時開始截止至今6時，偵獲共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域有45架次，今一早7時許持續擾台，至8時許已有數10架次空域襲擾狀況，對此，國軍加強戒備，運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應對。
昨天傍晚有遊客到恆春半島風景區公園時發現，園區內有大量飛彈部隊進駐。有軍事迷指出該部隊車輛為反艦飛彈車，另國軍在基地之外部署情況十分罕見，可見國軍地面部隊戰備演練已陸續展開。
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