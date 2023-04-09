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蔡總統國安簡報「沒軍方」遭批不尊重專業 國防部發聲了
前國安會副秘書長楊永明稱蔡英文總統昨天聽取國安簡報時「沒有軍方人士、不尊重專業」。對此，國防部今晚表示，這項會議召開並非國防部權責。
楊永明今天表示，目前國家安全會議也有三位軍方背景人員：副秘書長劉得金（前國防部總督察長室總督察長，中將）、嚴德發諮詢委員（前國防部長、上將）、黃曙光諮詢委員（前參謀總長、前海軍司令、上將），這三位國安會成員都沒有出席國安會向總統做的解放軍演習安全簡報，特別其中有前國防部長與前海軍司令，針對解放軍在台灣海域的軍演，卻沒有他們參與如此重要會議，這如果不是不尊重專業，就是根本沒有在做安全簡報。
本報就此今天詢問國防部看法，國防部表示，這項會議召開並非國防部權責。
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