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空軍戰機飛官戰備 台灣黑熊痛擊「小熊維尼」臂章吸睛
中共今日持續對台實施軍演，為守護台海安全，空軍飛行部隊全天候待命。國防部今日披露軍媒青年日報拍攝空軍戰備照片顯示，一名IDF飛官臂章圖樣，為手持中華民國國旗的台灣黑熊，正痛擊「小熊維尼」，臂章下方則繡有「緊急升空」英文字樣。
「小熊維尼」常被國際反中勢力暗示為中共領導人習近平象徵，中共網壇也被視禁忌字眼。軍方藉此暗諷共軍舉措，受到關注。
國防部今天表示，空軍各飛行部隊今日持續執行戰備巡弋，受命後飛行員立即著裝，與地勤人員進行飛行前檢查；隨後，戰機滑出機堡、起飛，依令執行空中戰備巡弋任務，展現捍衛領空的能力與決心。新聞資訊中，出現這張由青年日報攝影的「台灣黑熊打擊小熊維尼」臂章。
空軍官員表示，這個臂章並非空軍官方所製作，而是民間廠商自行設計，飛官自行採購配掛。由於空軍並未禁止飛官在飛行服上配掛民間臂章，並認為臂章內容純屬莞爾一笑，有助激勵執勤士氣，也就准許飛官配掛，並加以發布。
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