共軍操演第2日 我偵獲共機70架次、共艦11艘次擾台

國防部今天表示，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，至16時止，計有70架次共機在台海周邊操演，其中逾越中線及進入西南、東南空域共機有35架次；共艦則有11艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部今日表示，中共東部戰區持續在台灣周邊軍演，對此國軍沉著冷靜應對，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊落實戰備演練；陸基防空、制海飛彈部隊提高警覺，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則適切應處。

國防部說明，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，至16時止，計偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲15、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警五500等各型機70架次。其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次；共艦11艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。