快訊

共軍操演第2日 我偵獲共機70架次、共艦11艘次擾台

花上億辦婚宴！高雄總舖師娶媳婦 超豪華流水席曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍操演第2日 我偵獲共機70架次、共艦11艘次擾台

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
我軍監控共軍131 艦。圖／取自海巡署影片
我軍監控共軍131 艦。圖／取自海巡署影片

國防部今天表示，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，至16時止，計有70架次共機在台海周邊操演，其中逾越中線及進入西南、東南空域共機有35架次；共艦則有11艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部今日表示，中共東部戰區持續在台灣周邊軍演，對此國軍沉著冷靜應對，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊落實戰備演練；陸基防空、制海飛彈部隊提高警覺，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則適切應處。

國防部說明，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，至16時止，計偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲15、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警五500等各型機70架次。其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次；共艦11艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部 飛彈 國軍 海峽中線

延伸閱讀

共軍軍演 北部作戰區復仇者防空飛彈實施接戰操演反制

共軍操演 空軍首都防空火砲戰備警戒

學者：共軍軍演聲勢浩大 強度遜於去年8月圍台軍演

國防部：共軍58架次戰機、9艘次艦艇上午台海周邊演習

相關新聞

學者：共軍軍演聲勢浩大 強度遜於去年8月圍台軍演

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天表示，截至4月9日中午為止，公開訊息顯示共軍出動的軍機數量，已比去年8月圍台軍演期間的任何...

指總統國安簡報不尊重專業被駁斥！ 楊永明再質疑：2重要人物缺席會議

前國安會副秘書長楊永明稱蔡英文總統昨天聽取國安簡報時「沒有軍方人士、不尊重專業」。總統府發言人林聿禪今天說，現在國安會與...

共軍操演第2日 我偵獲共機70架次、共艦11艘次擾台

國防部今天表示，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，至16時止，計有70架次共機在台海周邊操演，其中逾越中...

中國環台軍演 外媒：台灣民眾不畏懼強調珍視自由

中國軍機和軍艦正在台灣周邊軍演，部分民眾憂心這對台灣自由會有何種影響，也有人不畏懼中國新軍演，但各年齡層台灣民眾都期盼擺...

共軍10日於平潭外海實彈射擊 海委會嚴密監控共艦動態

中國大陸海事局公告4月10日將於平潭外海進行實彈射擊，海委會表示，為避免影響船舶航行及作業安全，提醒航經平潭外海的船舶遠...

中共海軍平潭外海將「實彈射擊」 海委會籲船舶遠離、注意航安

中國海事局發布4月7日公告，將在4月10日早上7時至20時，在大陸平潭長江澳附近水域進行實彈射擊訓練，禁止船舶駛入該海域...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦