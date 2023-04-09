共軍10日於平潭外海實彈射擊 海委會嚴密監控共艦動態

中國大陸海事局公告4月10日將於平潭外海進行實彈射擊，海委會表示，為避免影響船舶航行及作業安全，提醒航經平潭外海的船舶遠離該射擊區，海巡署將持續運用雷達、線上部署的巡航艦艇，維持二對一模式嚴密監控共艦動態。

海委會指出，大陸海事局公告，將於4月10日上午7點至晚上8點在大陸平潭長江澳附近水域進行實彈射擊訓練，禁止船舶駛入該海域。

海委會表示，這次公告的射擊區域位在馬祖莒光南方限制水域外約13浬，為避免影響船舶航行及作業安全，籲請航經平潭外海的船舶，遠離該射擊區，並注意航安。

針對這次共軍軍演期間海上行動，海委會海巡署將持續運用雷達、線上部署的巡航艦艇，維持二對一模式嚴密監控共艦動態，並結合國防部情監偵平台，掌握海域狀況。若發現中共艦船有異常活動態樣，將協同國軍立即採取相應作為，捍衛國家主權及安全。