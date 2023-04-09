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共軍明馬祖莒光南方水域實彈操演 海委會籲船隻迴避

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡艇監控共軍舷號131軍艦。圖／取自海巡署影片
海巡艇監控共軍舷號131軍艦。圖／取自海巡署影片

中國大陸海事局公告，明（10）日起將於平潭外海進行實彈射擊，海委會今天表示，射擊區域位於大陸平潭長江澳附近海域，位在馬祖莒光南方限制水域外約13浬，籲請航經平潭外海的船舶，遠離該射擊區，並注意航安。

海委會表示，4月7日中國海事局公告，將於4月10日7時至20時，在大陸平潭長江澳附近水域進行實彈射擊訓練，禁止船舶駛入該海域。海委會表示，此次公告的射擊區域位在馬祖莒光南方限制水域外約13浬，為避免影響船舶航行及作業安全，籲請航經平潭外海之船舶，遠離該射擊區，並注意航安。

海委會今日表示，針對此次共軍軍演期間海上行動，海巡署將持續運用雷達、線上部署的巡航艦艇，維持二對一模式嚴密監控共艦動態，並結合國防部情監偵平台，掌握海域狀況，若發現中共艦船有異常活動態樣，將協同國軍立即採取相應作為，堅定捍衛國家主權及安全。

馬祖 海巡署 國防部

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