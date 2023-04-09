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共軍軍演 北部作戰區復仇者防空飛彈實施接戰操演反制

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中共東部戰區持續在台灣周邊軍演，國防部今日披露第三作戰區的立即戰備單位復仇者防空飛彈，實施接戰操演，嚴防敵低空滲透突襲。圖／青年日報提供
中共東部戰區持續在台灣周邊軍演，國防部今日披露第三作戰區的立即戰備單位復仇者防空飛彈，實施接戰操演，嚴防敵低空滲透突襲。圖／青年日報提供

中共東部戰區持續在台灣周邊軍演國防部今日披露第三作戰區的立即戰備單位復仇者防空飛彈，實施接戰操演，嚴防敵低空滲透突襲。

軍聞社今日報導，國軍秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以堅實戰備整備，捍衛國家安全。第三作戰區官兵今日持續戮力各項戰備任務，鍛鑄守護美麗家園的堅強戰力。

報導指出，陸軍裝甲542旅官兵今日完成整備，派遣戰備部隊至應援目標，執行戰備偵巡訓練。官兵駕駛戰甲車抵達戰術位置後，即依命令模擬對敵發起攻擊，驗證戰備部隊應變制變能力，磨練基層幹部指管能力；同時精進官兵武器、裝備操作熟稔程度，厚植部隊戰力。

報導表示，肩負北部防空重任的陸軍21砲指部立即戰備部隊，堅守崗位嚴防敵低空滲透突襲。官兵實施復仇者飛彈車防空接戰操演，依標準作業程序放列後，迅速執行飛彈檢查與裝彈，完成接戰準備。隨後發布狀況，下達接戰命令，模擬對空中進襲的敵機搜索、鎖定，以確保空防安全。

飛彈 陸軍 國防部 中共 軍演

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