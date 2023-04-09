共軍軍演 北部作戰區復仇者防空飛彈實施接戰操演反制
中共東部戰區持續在台灣周邊軍演，國防部今日披露第三作戰區的立即戰備單位復仇者防空飛彈，實施接戰操演，嚴防敵低空滲透突襲。
軍聞社今日報導，國軍秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以堅實戰備整備，捍衛國家安全。第三作戰區官兵今日持續戮力各項戰備任務，鍛鑄守護美麗家園的堅強戰力。
報導指出，陸軍裝甲542旅官兵今日完成整備，派遣戰備部隊至應援目標，執行戰備偵巡訓練。官兵駕駛戰甲車抵達戰術位置後，即依命令模擬對敵發起攻擊，驗證戰備部隊應變制變能力，磨練基層幹部指管能力；同時精進官兵武器、裝備操作熟稔程度，厚植部隊戰力。
報導表示，肩負北部防空重任的陸軍21砲指部立即戰備部隊，堅守崗位嚴防敵低空滲透突襲。官兵實施復仇者飛彈車防空接戰操演，依標準作業程序放列後，迅速執行飛彈檢查與裝彈，完成接戰準備。隨後發布狀況，下達接戰命令，模擬對空中進襲的敵機搜索、鎖定，以確保空防安全。
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