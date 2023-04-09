共軍操演 空軍首都防空火砲戰備警戒

共軍海、空兵力持續在台海周邊實施操演，國防部今天披露空軍部署在台北市的愛國者防空飛彈、三五快砲與IDF戰機戰備實況，表達國軍捍衛領空的能力與決心。

軍聞社今日報導表示，面對共軍蓄意製造臺海緊張，國軍秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情，時刻捍衛國家安全。

報導披露空軍防空部隊連日來擔任防空警戒任務，官兵始終保持高度警覺、加強戒備，無負守護國家安全的責任。防砲部隊官兵操作35快砲及天兵雷達，用堅實的戰備整備，全天候守護空防安全；飛彈部隊面對敵情，運用愛國者飛彈優異反彈能力，強化防空及突發狀況應處。