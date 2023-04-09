指總統國安簡報不尊重專業被駁斥！ 楊永明再質疑：2重要人物缺席會議

前國安會副秘書長楊永明稱蔡英文總統昨天聽取國安簡報時「沒有軍方人士、不尊重專業」。總統府發言人林聿禪今天說，現在國安會與國軍建立即時整合同步資訊，這類不確實、非專業，可能淪為操作與混誤認知的言論，應適可而止。

楊永明稍早在臉書再度發文提出三點質疑，無法同意總統府發言人的說明，他並強調，幕僚害死主帥、但主帥的決定影響台灣的生存與安全。

楊永明表示，首先，對於解放軍演習的安全簡報，這是重要國安會議，即使有整合同步資訊，國防部長也應在座，針對國防部專業分析可以隨時向總統作說明，國防部也在台北，國防部高層也不是只能透過視訊與總統聯繫，無法理解為何沒有國防部人員在場。

其次，楊永明說，目前國家安全會議也有三位軍方背景人員：副秘書長劉得金（前國防部總督察長室總督察長，中將）、嚴德發諮詢委員（前國防部長、上將）、黃曙光諮詢委員（前參謀總長、前海軍司令、上將），這三位國安會成員都沒有出席國安會向總統做的解放軍演習安全簡報，特別其中有前國防部長與前海軍司令，針對解放軍在台灣海域的軍演，卻沒有他們參與如此重要會議，這如果不是不尊重專業，就是根本沒有在做安全簡報。