約旦狂人少將罩道具娃娃 高中校園宣傳國軍人才招募

在軍中有「約旦狂人」綽號的陸軍少將景耀宗，退役轉任台中青年高中校安人員，他日前在學校園遊會中，親自穿上士兵汽球娃娃招募道具，在校園為國軍從事人才招募活動。

景耀宗是陸軍官校正57期、裝甲兵科畢業，在陸軍服役期間表現優異，具阿語專長，曾赴外軍交流。他年輕時帶兵作風強勢，有退役士兵著書謔稱他為「約旦狂人」，但他在軍中擔任旅長後自稱「阿蓮（部隊駐地）保姆」，力求轉化外界對他的刻板印象，退伍後還轉任工作繁複辛勞的校安人員，在校園與高中生相處，證實他貫徹這項工作的毅力。他放下將領身段，與學生打成一片，受到校方與學生歡迎。