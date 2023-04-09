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約旦狂人少將罩道具娃娃 高中校園宣傳國軍人才招募

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍備役少將景耀宗(左)在高中校園積極從事國軍人才招募工作。圖／取自景耀宗社群
陸軍備役少將景耀宗(左)在高中校園積極從事國軍人才招募工作。圖／取自景耀宗社群

在軍中有「約旦狂人」綽號的陸軍少將景耀宗，退役轉任台中青年高中校安人員，他日前在學校園遊會中，親自穿上士兵汽球娃娃招募道具，在校園為國軍從事人才招募活動。

景耀宗是陸軍官校正57期、裝甲兵科畢業，在陸軍服役期間表現優異，具阿語專長，曾赴外軍交流。他年輕時帶兵作風強勢，有退役士兵著書謔稱他為「約旦狂人」，但他在軍中擔任旅長後自稱「阿蓮（部隊駐地）保姆」，力求轉化外界對他的刻板印象，退伍後還轉任工作繁複辛勞的校安人員，在校園與高中生相處，證實他貫徹這項工作的毅力。他放下將領身段，與學生打成一片，受到校方與學生歡迎。

景耀宗在高中校園平時除執行反煙、反毒的宣導業務外，還積極從事國軍人才招募業務。青年高中日前舉行園遊會，景耀宗自已穿上道具娃娃遊走校園，為軍方宣傳入營事宜。

台中青年高中日前舉行園遊會，安排軍中人才招募宣傳。圖／取自景耀宗社群
台中青年高中日前舉行園遊會，安排軍中人才招募宣傳。圖／取自景耀宗社群

陸軍 約旦 國軍

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