聽新聞
test
0:00 / 0:00
約旦狂人少將罩道具娃娃 高中校園宣傳國軍人才招募
在軍中有「約旦狂人」綽號的陸軍少將景耀宗，退役轉任台中青年高中校安人員，他日前在學校園遊會中，親自穿上士兵汽球娃娃招募道具，在校園為國軍從事人才招募活動。
景耀宗是陸軍官校正57期、裝甲兵科畢業，在陸軍服役期間表現優異，具阿語專長，曾赴外軍交流。他年輕時帶兵作風強勢，有退役士兵著書謔稱他為「約旦狂人」，但他在軍中擔任旅長後自稱「阿蓮（部隊駐地）保姆」，力求轉化外界對他的刻板印象，退伍後還轉任工作繁複辛勞的校安人員，在校園與高中生相處，證實他貫徹這項工作的毅力。他放下將領身段，與學生打成一片，受到校方與學生歡迎。
景耀宗在高中校園平時除執行反煙、反毒的宣導業務外，還積極從事國軍人才招募業務。青年高中日前舉行園遊會，景耀宗自已穿上道具娃娃遊走校園，為軍方宣傳入營事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言