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綠委批中國師出無名、無理取鬧 怨不得別人不值得同情

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
解放軍東部戰區三驅逐艦近日在東海軍演。圖／取自中共解放軍東部戰區
解放軍東部戰區三驅逐艦近日在東海軍演。圖／取自中共解放軍東部戰區

民進黨立委王定宇今天表示，中國宣布對台灣進行環繞式的軍演，台灣絕對不能掉以輕心，而世界各國都清楚地看得出來，無理取鬧的是中國，中國是國際的麻煩製造者，「中國面對抗中聯盟，可以說是咎由自取，一點都怨不得別人，這個惡霸一點都不值得同情」。

中共近期對台灣發動軍事演習，中共解放軍東部戰區官方微博昨天發布消息指出，解放軍自昨天起至明天將按照計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。

王定宇今天受訪時表示，中國宣布對台灣進行環繞式的軍演，包括出動戰機、軍艦對台灣周邊進行軍演式的騷擾，國防部就這些狀況全面掌控，而海委會海巡署昨天也發表聲明，「以兩艦對一艦的方式進行周邊監控」。

王定宇說，如今面對中共圖謀台灣，我們絕對不能掉以輕心，國人要對國軍跟海巡弟兄有絕對的信心，海委會海巡署昨天特別發布監控資訊，顯示這次的威脅有一部分是在「非軍事層級的灰色地帶衝突」，而灰色地帶的脅迫一直是台美之間合作非常重要的事項。

王定宇指出，全世界的媒體、世界各國都清楚地看得出來，無理取鬧的是中國，中國是國際的麻煩製造者，所以一個師出無名、無理取鬧的中國，利用軍事的方式威脅騷擾台灣，他們影響的絕對不是只有台灣，周邊國家同樣都遭受中國騷擾的傷害。

王定宇認為，中國此舉更近一步地促進印太地區民主陣營的合作，不管是台灣跟相關的主要盟友，或者是以美國為首的相關民主國家，因為中國這種不理性、不遵守國際規範、恣意地騷擾周邊鄰國的行為，進而讓各國更加警覺，提高國防實力，增強跟盟友之間的合作。

王定宇也說，中國面對的抗中聯盟，可以說是咎由自取，一點都怨不得別人，「一個無理取鬧，又仗勢著自己拳頭大，四處霸凌鄰居，惹到鄰居大家團結起來，一起對付他，這個惡霸一點都不值得同情」。

王定宇強調，有關中共的軍事動作及相關的灰色地帶騷擾，國防部各軍種及海委會海巡署都會密切地監控，隨時掌握台灣的安全，時時刻刻注意，而面對中國的野心，我們不能掉以輕心，台灣的安全必須建立在自己實力的提升跟盟友的合作，「絕對不能把我們自己跟孩子的安全，寄望在中國的善意上，那是虛幻而不可靠的」。

王定宇 海巡署 中共

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