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鐵道聞人郭約義辭世 少將子撰文披一生職涯傳奇

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
鐵道界聞人郭約義月前逝世，享壽88歲。其子郭力升撰文紀念父親，披露其父服務海軍期間曾執行八二三戰役、六一七砲戰運補護航任務，並兩度參與海軍立威偵巡，遠戍南沙太平島，還有一段「軍民通用」職涯的傳奇故事。圖／取自郭約義紀念影片
鐵道界聞人郭約義月前逝世，享壽88歲。其子郭力升撰文紀念父親，披露其父服務海軍期間曾執行八二三戰役、六一七砲戰運補護航任務，並兩度參與海軍立威偵巡，遠戍南沙太平島，還有一段「軍民通用」職涯的傳奇故事。圖／取自郭約義紀念影片

鐵道界聞人郭約義逝世，享壽88歲，他培育出兩位少將兒子，前八軍團副指揮官郭力升，海軍技術學校校長郭力中，郭力升撰文紀念亡父，披露父服務海軍期間執行八二三戰役、六一七砲戰運補護航任務，兩度參與海軍偵巡，遠戍南沙太平島。

郭力升指出，父親郭約義先生，民國25年3月3日，出生在日據時代基督教長老會家庭，家中子女十人排行第七。年幼時，祖父舉家赴福建廈門工作定居，父親在廈門渡過童年，就讀當地旭瀛書院，光復後搭乘美國軍艦遷居返台。

他表示，家中子女眾多，父親為減輕家計，初中後出外工作，未再升學，19歲進入台鐵擔任練習生，民國46年至49年間，在海軍服兵役三年，任永泰軍艦輪機兵兼政戰文書，曾執行八二三戰役、六一七砲戰運補護航任務，兩度參與偵巡，遠戍南沙太平島，為保衛國土安全，奉獻寶貴的青春歲月。退伍後父親再回到台鐵，從最基層的蒸汽火車司爐做起。

郭約義在海軍服役時，擔任艦艇艙底輪機兵，負責操作保養兩部美製GM-12567柴油主機，有12汽缸，每缸容量567CC，與火車蒸汽機不同，但他領悟力強，肯學習，嫻熟勝任。50年起，台鐵陸續引進美製R-20柴油電力機車，郭約義考取柴電司機員班，受訓時發現機車主機，正是他所熟悉擅長的GM-12567柴油引擎，憑藉著海軍服役時的紮實訓練，奠定了他在台鐵技術權威的基礎。

文中指出，郭約義服務台鐵四十餘年間，先後擔任司機員、指導司機員、員工訓練中心機務主任，曾當選鐵路工會理事長，77年勞工節為積極爭取員工權益，義無反顧，發起台鐵首次的司機員罷工行動，對我國勞權運動影響深遠。86年，參與執行台鐵CK101蒸汽機車復駛專案，讓經典火車頭，得以再次鳴笛馳騁。

90年郭約義退休後，除了每日陪伴接送長孫上學，受邀擔任民間、大學鐵道社團講師與顧問，推動蒸汽火車動態保存，義務指導台鐵人員操作與修復多輛古董蒸汽機車。105年獲交通部頒特殊貢獻獎，人稱台鐵活字典、國寶老司機與火車達人。

郭力中指出，郭約義生於戰亂，成長於經濟起飛的年代，畢生辛勤努力打拼的歷程，是大時代故事的縮影，也是台灣無數偉大父親的寫照，更是一位做大事的平凡人，他們永遠以他為榮。

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