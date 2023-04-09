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楊永明批蔡國安會議不尊重專業 府：混誤認知的言論
中共針對「蔡麥會」發布演習，昨天蔡總統在總統府聽取國安團隊簡報，但國安會前副秘書長楊永明在臉書指出，從蔡臉書發布照片可看出，坐在桌上的除了國安局長外，國安會的軍方背景人員及國防部官員都不在，不見尊重專業領域。
總統府發言人林聿禪今天表示，相較於楊永明任職當年，現在國安會與國軍建立即時的整合同步資訊，透過這項系統，總統與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報。「可以理解楊永明前副秘任職時並沒有相關的建置，各種裝備整備也確實與當前有相當的數位落差，以至於會有類似發言。」
林聿禪強調，在中國持續在台海及區域周邊進行各項演習，破壞區域穩定的同時，國安單位與國軍正全天候堅守崗位、守護國家安全之際，也請國人給予最大的支持與鼓勵，這類不確實、非專業，可能淪為對方操作、混誤認知的言論，應該適可而止。
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