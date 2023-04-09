獨／共艦擾台海巡應變 太平島南援六號操演被迫延後

海巡署因應共軍環台軍演，艦艇全力出勤配合海軍以「二對一」優勢監控共艦，由於艦艇全力出勤，原本14日將於太平島舉行的「南援6號」操演，因此被迫延後，海巡艦隊全力因應海峽情勢。

「南援」操演是海巡署一年一度在太平島舉行的海上救難操演，每年動員大批機艦前往，兼具有宣示主權效果。

南援6號操演今年原提前到本月舉行，預計12、13日在南沙太平島展開預演，14日正式操演，參演艦艇包括新竹艦原計畫今（9）天自台北港出發至高雄港與軍民艦艇會合後，開往南沙。但因共軍軍演使海峽情勢緊繃，新竹艦昨日臨時被加派出海監控共軍擾台艦艇，全案今晨宣告延後，目前可能推遲到下半年舉行。

據了解，太平島碼頭浚深工程抽砂目前業告段落，完成跑道後巨大的新生地，但目前因缺工問題，一直沒有啟動延長跑道工程；而港區內規劃作為百噸艇專用泊區的防泳閘門一直未送達，傳我從事運送工程件船艇在往返台灣、太平島途中，曾遭共軍海警船干擾，工程推進遲緩。

國民黨立委陳以信日前在立法院外交及國防委員會詢及太平島工程進度時，海巡署長周美伍答詢表示，太平島工程在今年9月前可以完工，完工後現在太平碼頭內側就可停放一百噸的海巡艇，但後續何可派回百噸艇，必須等候完成碼頭水電系統測試後，視勤務需要派回。而目前為止都沒規劃邀請總統登太平島主持完工儀式。

陳以信詢問，所以蔡總統在任內都不會踏上太平島？周美伍表示，這不是海巡署所業管。陳以信提醒，我國歷任總統包括陳水扁、馬英九總統都去過太平島，蔡英文若不去，就會成為太平島有機場後唯一不登島的總統，希望海巡署就評估規劃。