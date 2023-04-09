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楊永明：一張照片顯示蔡總統不重專業、無能掌握局勢的危險

聯合報／ 記者王寓中／台北即時報導
蔡英文總統關注共軍演習，昨天下午在總統府聽取國安團隊簡報。圖／翻攝自蔡英文臉書
蔡英文總統關注共軍演習，昨天下午在總統府聽取國安團隊簡報。圖／翻攝自蔡英文臉書

蔡英文總統關注共軍演習，昨天在總統府聽取國安團隊簡報。國安會前副秘書長楊永明在臉書指出，從蔡英文臉書發布照片可看出，坐在桌上的除了國安局長外，沒有一個軍事戰略專業，國安會軍方背景人員都不在，國防部官員都不在。

楊永明質疑，這張照片顯示出蔡政府的作秀心態大於尊重專業，只能說這根本是擺拍，做做樣子，更顯示蔡英文如何信任心腹，卻不信任專業。

楊永明表示，媒體報導，中共解放軍東部戰區宣布4月8日起在台灣海峽周邊，組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，蔡英文宣稱對於台海周邊情勢，政府都有即時掌握。

他說，蔡英文8日中午設宴款待美國眾議院外交委員會主席麥考爾後，回到總統府聽取簡報，從蔡英文臉書發布照片可看出，總統府國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥、總統府副秘書長黃重諺、張惇涵、國安會諮詢委員陳俊麟等人也在場。

楊永明質疑，問題來了，這張照片顯示出蔡政府的作秀心態大於尊重專業，一面倒向美國造成兩岸僵局與台海緊張，但是心腹幕僚主導對外政策與國安戰略，卻不見尊重專業領域。照片除了國安局長外，沒有一個軍事戰略專業，國安會的軍方背景人員都不在，國防部官員都不在。

他表示，或許在旁邊座位與會，但分析台海演習情勢，怎能不讓專業軍方負責，總統府副秘書長通常不會出席國安相關的會議，即使參加更不應坐在國安局長之前。

楊永明質疑，只能說這根本是擺拍，做做樣子，但也剛好顯示蔡英文如何信任心腹，卻不信任專業。顯示蔡政府國安團隊的嚴重問題。真的不能讓民進黨再繼續執政，作秀擺拍大於危機處理，心腹取暖大於專業分析，台灣安全不能再讓這些人玩弄，台海衝突卻是我們台灣人來承擔。

國安會前副秘書長楊永明指出，蔡英文臉書發布照片顯示，國安簡報會議坐在桌子上的除了國安局長外，沒有一個軍事戰略專業，國安會的軍方背景人員都不在，國防部官員都不在。圖／取自楊永明臉書
國安會前副秘書長楊永明指出，蔡英文臉書發布照片顯示，國安簡報會議坐在桌子上的除了國安局長外，沒有一個軍事戰略專業，國安會的軍方背景人員都不在，國防部官員都不在。圖／取自楊永明臉書

國安會 蔡英文 總統府

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