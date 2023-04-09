共軍持續施壓台海 45架次共機昨海峽當面挑釁我空防

中共東部戰區藉由所謂「戰備警巡」操演，持續施壓台海，國防部上午（9）公布昨偵獲共機71架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活動，其中有45架次共機在台灣海峽當面挑釁，有8架蘇愷-30戰機出現北部防空識別區。

國防部上午（9）發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，4月8日（星期六）6時至4月9日（星期日）6時止，國軍偵獲共機71架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機達45架次。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，包括有蘇愷-30戰機8架次、殲-11戰機4架次、殲-10戰機16架次、殲-16戰機10架次、TB-001無人機1架次、運-9通信對抗機1架次、運-8反潛機1架次、轟-6Kx2、運油-20機1架次、空警-500預警機1架次。其中蘇愷-30戰機、殲-11戰機、殲-10戰機分别出現在台北、新竹、苗栗外海上空。