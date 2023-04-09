快訊

直擊／沙灘車亂闖宜蘭神秘沙灘 空拍機全都錄

國民黨總統提名出現4套劇本 朱立倫究竟在演哪一齣？

獨／高雄檢警搜索大帝國舞廳 帶走小姐和幹部20餘人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍持續施壓台海 45架次共機昨海峽當面挑釁我空防

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午（9）發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部上午（9）發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

中共東部戰區藉由所謂「戰備警巡」操演，持續施壓台海國防部上午（9）公布昨偵獲共機71架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活動，其中有45架次共機在台灣海峽當面挑釁，有8架蘇愷-30戰機出現北部防空識別區。

國防部上午（9）發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，4月8日（星期六）6時至4月9日（星期日）6時止，國軍偵獲共機71架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機達45架次。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，包括有蘇愷-30戰機8架次、殲-11戰機4架次、殲-10戰機16架次、殲-16戰機10架次、TB-001無人機1架次、運-9通信對抗機1架次、運-8反潛機1架次、轟-6Kx2、運油-20機1架次、空警-500預警機1架次。其中蘇愷-30戰機、殲-11戰機、殲-10戰機分别出現在台北、新竹、苗栗外海上空。

戰機 台海 國防部

延伸閱讀

中共軍演 國防部：45架次共機越中線及擾西南空域

共軍專家：對台軍演有五大特點「不斷進逼合圍台灣」

解放軍環台軍演 國防部今偵獲共機71架次、越中線及進入西南空域45架次

國防部：1架次共機侵擾西南ADIZ

相關新聞

今晨共軍蘇愷戰機持續施壓台海 國防部密注火箭軍動態

國防部上午表示，中共持續於台海周邊軍演，自今晨間起陸續派遣蘇愷30、殲11、殲16、空警500等型機多批多架次，以及多艘...

共軍持續施壓台海 45架次共機昨海峽當面挑釁我空防

中共東部戰區藉由所謂「戰備警巡」操演，持續施壓台海，國防部上午（9）公布昨偵獲共機71架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活...

射實彈、巡邏分兩地？兩次中共軍演有哪些不同

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看時隔8個月共軍分別舉行兩次「環台軍演」，規格、強度有哪些不同。

回應環台軍演 美方：敦促北京克制、勿改變現狀

北京在蔡英文總統結束出訪行程後，發布環台軍事演習，一名美國國務院發言人8日以背景說明方式回應本報稱，美國持續敦促北京克制...

綠抗議陸軍演 藍憂區域穩定

中共東部戰區昨天宣布進行三天環台軍演，民進黨表達強烈譴責並嚴正抗議，要求中共當局切勿誤判情勢；國民黨則表示，任何會影響兩...

觀察站／軍演力度拿捏 陸陷兩難

中國大陸昨天起展開為期三天的對台環島軍演，福建平潭島是這次演習的最前線區域之一。不過法新社報導，周六，不少大陸遊客依舊在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦