影／中共環台軍演…國防部釋出影片 迪化艦驅離共艦廣播曝光
中共東部戰區今天宣布在台灣周邊進行為期3天的軍演，國防部今天罕見在早、中、晚三度發布共機、共艦動態資訊外，晚間更二度釋出影片，影片內容除我戰機升空戒備外，迪化軍艦更是廣播驅離共艦，捍衛國家安全。
國防部晚間發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。國防部也公布海軍成功級飛彈巡防艦「張騫艦」監控共艦「馬鞍山艦」照片，及海軍無人機監控共軍「蘇州艦」畫面。
另外，國防部晚間也二度釋出影片，展示今天應對中共軍演處置作為，影片中除戰機緊急升空執行驅離，捍衛我領空外；影片中也出現我軍艦監控共艦情況，其中還出現迪化艦廣播驅離共艦片段。
影片中迪化艦向共艦廣播，「這裡是中華民國海軍，你的行為已經嚴重破壞台海區域穩定跟安全，增加誤判風險，請立即離開。」
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