快訊

對峙畫面曝光！解放軍太原艦逼近「最後底線」 我方成功阻擋

解放軍環台軍演 國防部今偵獲共機71架次、越中線及進入西南空域45架次

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國防部公布今天國軍張騫軍艦監控共艦馬鞍山艦情況。圖／國防部提供
國防部公布今天國軍張騫軍艦監控共艦馬鞍山艦情況。圖／國防部提供

國防部今晚表示，中共東部戰區今天宣布在台灣周邊軍演，迄1600時止，計偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警500等各型機71架次，其中逾越中線及進入西南空域45架次；共艦9艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部表示，因應中共解放軍在台周邊軍演，國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空部隊亦嚴密蒐報目標，強化防空及突發狀況應處。

國防部強調，中共蓄意製造台海緊張情勢，除嚴重破壞印太地區和平及穩定，引發區域不安；更對國際社會安全及經濟發展，造成負面影響。此種不理性行動，絕非現代負責任國家應有表現。國軍將保持高度警覺，嚴密監控台海周邊軍事動態，有能力、有決心、有信心確保國家安全。

國防部今天公布我海軍空中兵力監控共軍蘇州艦畫面。圖／國防部提供
國防部今天公布我海軍空中兵力監控共軍蘇州艦畫面。圖／國防部提供

國防部 國軍 中共 解放軍 台海 軍演

延伸閱讀

反制蔡麥會？陸祭3天軍演有考量 學者：與裴洛西訪台反應大不同

大陸解放軍今起環台演習…「這架」美軍機現身 航迷：又是它衝第一

影／國防部反擊共軍環台軍演 大秀監控山東艦影片

中共東部戰區演習 海巡署與國防部協同監控

相關新聞

影／對峙畫面曝光！解放軍太原艦逼近台灣24浬水域 我方成功阻擋

大陸海軍太原艦，今天下午在屏東枋寮外海，越過台灣海峽中縣，逼近台灣沿海24浬水域，海軍迪化艦與海巡10079艇與太原艦對...

國防部今偵獲共機71架次、越中線及進入西南空域45架次

國防部今晚表示，中共東部戰區今攤宣布在台灣周邊軍演，迄1600時止，計偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警...

中共圍台軍演首日 聲稱「奪取制海、制空權」懾壓

總統蔡英文7日傍晚結束「民主夥伴共榮之旅」返台，中國大陸福建海事局隨即於7日晚間10時許宣布，8日起在福州、平潭兩海域進行實彈射擊。大陸解放軍東部戰區官方微博發布消息指出，自今（8日）起至10日將按計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。並稱首日重點在檢驗奪取制海權、制空權、制訊息權能力，指任務部隊「同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢」。

中共環台軍演 蔡總統：周邊安全情勢都有即時掌握

中共宣布展開為期三天的環台軍演。蔡英文總統今天在臉書貼出一張聽取國安團隊簡報的照片，並表示，對於台海周邊的安全情勢都有即...

大陸解放軍今起環台演習…「這架」美軍機現身 航迷：又是它衝第一

大陸解放軍東部戰區官方微博發布消息指出，自今（8日）起至10日止將組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。國防部全面高度警...

中共3天環台軍演對我空運、航運影響 交通部回應了

蔡英文總統日前出訪過境美國，並與美國眾院議長麥卡錫會晤，「蔡麥會」結束後，中共宣布今起實施3天環台軍演。交通部表示，目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦