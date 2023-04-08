解放軍環台軍演 國防部今偵獲共機71架次、越中線及進入西南空域45架次
國防部今晚表示，中共東部戰區今天宣布在台灣周邊軍演，迄1600時止，計偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警500等各型機71架次，其中逾越中線及進入西南空域45架次；共艦9艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。
國防部表示，因應中共解放軍在台周邊軍演，國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空部隊亦嚴密蒐報目標，強化防空及突發狀況應處。
國防部強調，中共蓄意製造台海緊張情勢，除嚴重破壞印太地區和平及穩定，引發區域不安；更對國際社會安全及經濟發展，造成負面影響。此種不理性行動，絕非現代負責任國家應有表現。國軍將保持高度警覺，嚴密監控台海周邊軍事動態，有能力、有決心、有信心確保國家安全。
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