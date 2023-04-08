解放軍環台軍演 國防部今偵獲共機71架次、越中線及進入西南空域45架次

總統蔡英文7日傍晚結束「民主夥伴共榮之旅」返台，中國大陸福建海事局隨即於7日晚間10時許宣布，8日起在福州、平潭兩海域進行實彈射擊。大陸解放軍東部戰區官方微博發布消息指出，自今（8日）起至10日將按計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。並稱首日重點在檢驗奪取制海權、制空權、制訊息權能力，指任務部隊「同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢」。

2023-04-08 18:18