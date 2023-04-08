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影／對峙畫面曝光！解放軍太原艦逼近台灣24浬水域 我方成功阻擋

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署10079艇配合海軍迪化艦，與大陸海軍太原艦在海上對峙，10079艇喊話要求太原艦轉向駛離，否則將採驅離措施。記者廖炳棋/翻攝
海巡署10079艇配合海軍迪化艦，與大陸海軍太原艦在海上對峙，10079艇喊話要求太原艦轉向駛離，否則將採驅離措施。記者廖炳棋/翻攝

大陸海軍太原艦，今天下午在屏東枋寮外海，越過台灣海峽中線，逼近台灣沿海24浬水域，海軍迪化艦與海巡10079艇與太原艦對峙，阻擋對方越線，據了解，太原艦幾乎就壓在24浬的海線上巡弋，截至目前為止，因海軍、海巡阻擋，太原艦並未越過24浬水域。

海洋委員會傍晚指出，中國大陸發動聯合軍演，企圖恫嚇台灣，目前海巡署已配合國防部，第一時間展開部署，目前已與海軍採重層護衛，近距離監控共艦。

海巡署與國防部運用聯合情監偵手段，目前已派遣各式巡防艦艇採取2對1協同扼控與應對。

海委會發布影片，今日下午3時海上監控共軍實況，影片顯示，台灣海軍迪化艦擔當第一層護衛，海巡10079艇則在第二層護衛，我方廣播警告共艦舷號131太原艦侵入台灣24浬限制水域，雙方距離拉近到3浬以內，重層護衛強力監控。

海巡署10079艇向共軍軍艦廣播，表示共軍軍艦已嚴重破壞區域和平穩定與安全，請立即轉向駛離，若繼續前進，我方將採取驅離措施。

海委會再度呼籲中共立即停止升高緊張情勢行動，以維護區域和平。海委會重申，海委會及海巡署將秉持｢不畏懼、不迴避、不示弱｣的立場，堅定捍衛主權及國家安全。

海巡署10079艇配合海軍迪化艦，與大陸海軍太原艦在海上對峙，10079艇喊話要求太原艦轉向駛離，否則將採驅離措施。記者廖炳棋/翻攝
海巡署10079艇配合海軍迪化艦，與大陸海軍太原艦在海上對峙，10079艇喊話要求太原艦轉向駛離，否則將採驅離措施。記者廖炳棋/翻攝

海巡署 海軍 台灣海峽 中共 軍演

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