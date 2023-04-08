快訊

陸徐州「8孩鐵鍊女」近況曝！長子：已叫得出我名字

高端炒股案遭指釋出利多 陳時中問心無愧：審查與炒股是兩件事

中共3天環台軍演對我空運、航運影響 交通部回應了

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
蔡麥會後，共軍宣布對台環島戰備警巡以及軍演。圖為2022年8月初，共軍東部戰區陸軍在野外進行炮兵分隊實彈演習。新華社
蔡麥會後，共軍宣布對台環島戰備警巡以及軍演。圖為2022年8月初，共軍東部戰區陸軍在野外進行炮兵分隊實彈演習。新華社

蔡英文總統日前出訪過境美國，並與美國眾院議長麥卡錫會晤，「蔡麥會」結束後，中共宣布今起實施3天環台軍演。交通部表示，目前空運航班無異常消息，會持續密切觀察注意；海運方面，針對中共東部戰區，其發布演習地點仍待查證，確認座標；若有發現演習情事，會發布航船布告。

中共上午宣布，今天至10日在台灣海峽、台島北部、南部及東海空域，組織環台戰備警巡和聯合利劍演習。

國防部表示，國軍已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢，持續保持高度警覺、適切應處，全力捍衛國家安全。

交通部航港局長葉協隆表示，福建省海事局所發布兩處軍演區域，都在他們的水域範圍；至於中共東部戰區，其發布演習地點仍待進一步查證，查詢確切座標；若有發現演習情事，會發布航船布告，通知我國航商、船舶，行經相關海域周邊要注意安全。

交通部民用航空局則表示，目前空運航班無異常消息，會持續密切觀察注意。

演習 中共 交通部

延伸閱讀

中共宣布三天環台軍演 民進黨：強烈譴責並嚴正抗議

中共頻圍台軍演 綠委：國軍能趁勢演練反制作為

共軍環台演習三天 央視曝光演習現場畫面

大陸今起軍演3天 漁業署： 近大陸沿海 暫不影響我漁船

相關新聞

環台軍演三天！陸今起組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習

大陸解放軍東部戰區官方微博8日上午發布消息指出，自8日至10日將組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

中共3天環台軍演對我空運、航運影響 交通部回應了

蔡英文總統日前出訪過境美國，並與美國眾院議長麥卡錫會晤，「蔡麥會」結束後，中共宣布今起實施3天環台軍演。交通部表示，目前...

中共宣布三天環台軍演 民進黨：強烈譴責並嚴正抗議

中共在蔡英文總統出訪返國後，隨即宣布三天環台軍演。民進黨今天表示，表達強烈譴責並嚴正抗議，並要求中共當局切勿誤判情勢，無...

中共頻圍台軍演 綠委：國軍能趁勢演練反制作為

蔡英文總統剛結束「民主夥伴共榮之旅」返台，中共東部戰區今天宣布將進行為期3天，民進黨立委羅致政表示，中共針對性很強，把蔡...

共軍環台演習三天 央視曝光演習現場畫面

共軍東部戰區8日上午宣布在台灣周邊組織「環島戰備警巡」並舉行「聯合利劍」演習，代表大陸中央電視台的「玉淵譚天」微博在中午...

大陸今起軍演3天 漁業署： 近大陸沿海 暫不影響我漁船

中國大陸宣布從今天起至4月10日，解放軍東部戰區將在台灣海峽，以及台灣北部、南部、東部海空域，進行「環台島戰備警巡和聯合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦