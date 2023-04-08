中共3天環台軍演對我空運、航運影響 交通部回應了
蔡英文總統日前出訪過境美國，並與美國眾院議長麥卡錫會晤，「蔡麥會」結束後，中共宣布今起實施3天環台軍演。交通部表示，目前空運航班無異常消息，會持續密切觀察注意；海運方面，針對中共東部戰區，其發布演習地點仍待查證，確認座標；若有發現演習情事，會發布航船布告。
中共上午宣布，今天至10日在台灣海峽、台島北部、南部及東海空域，組織環台戰備警巡和聯合利劍演習。
國防部表示，國軍已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢，持續保持高度警覺、適切應處，全力捍衛國家安全。
交通部航港局長葉協隆表示，福建省海事局所發布兩處軍演區域，都在他們的水域範圍；至於中共東部戰區，其發布演習地點仍待進一步查證，查詢確切座標；若有發現演習情事，會發布航船布告，通知我國航商、船舶，行經相關海域周邊要注意安全。
交通部民用航空局則表示，目前空運航班無異常消息，會持續密切觀察注意。
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