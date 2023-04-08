影／呼籲中國理性自制 陳建仁：我們也不會製造事端

中共東部戰區宣布展開環台島戰備警巡及演習，行政院長陳建仁今天呼籲中國必須理性自制，不做不必要、不理性的軍事行動，在防衛過程中，「我們不會製造事端、不會挑釁」。

陳建仁今天中午視察台南市安平再生水廠新建工程，接受媒體聯訪指出，近年來共機、共艦不斷集結在台海附近，這次藉著蔡英文總統出訪過境美國舉行軍事演習，嚴重威脅印太地區自由開放。

陳建仁呼籲中國大陸必須理性自制，不要做不必要、不理性的軍事行動，國安單位及國防部也有很好的掌握及萬全準備，超前部署，了解狀況，國人務必放心。

陳建仁說，中國不斷以軍事演習打壓，只會增加國人更團結、更努力堅持印太地區的自由民主，「我們會更努力捍衛國家主權及自由民主生活方式」，呼籲中國一定要理性自制，在防衛過程中，「我們不會製造事端、不會挑釁」，讓印太地區自由民主得到確切保障。