大陸環台軍演 游錫堃：展現防衛意志 中共不敢輕易動手

蔡英文總統出訪結束昨返抵國門，中共東部戰區今天宣布，今天至10日，將在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。立法院長游錫堃今天表示，台灣有海峽天險，又有先進國家賣武器給我們，只要台灣人民展現堅強的防衛意志，中共就不敢輕易動手。

游錫堃今天出席「福和會2023勞動力國是論壇」，會後被問及中共「環台軍演」看法，游錫堃說，蔡總統到美國訪問，與美國眾議院議長麥卡錫見面，中共一定會表態。他一向主張「孫子兵法」所說的「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，游說，「我們一定要自立自強、壯大自己，才能夠避戰」。

游錫堃舉俄烏戰成為例表示，俄羅斯總統普亭以為一周就能拿下烏克蘭，現在已經一年多了，俄羅斯變成惡鄰國家，沒辦法跟美中兩國來比。過去兩強或三強一定有俄羅斯，現在都沒有，俄羅斯等於吃到帶刺的魚骨頭，這個歷史應給習近平知道，如果要拿台灣，就會像俄羅斯入侵烏克蘭一樣。

游錫堃表示，台灣有海峽天險，又有先進國家賣武器給我們，只要台灣人民展現堅強的防衛意志，中共就不敢輕易動手，台海也才會和平，而不是屈膝下跪，跟對岸講好話。備戰才能夠避戰，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。