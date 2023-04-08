中共環台戰備軍演 邱臣遠：軍事威脅無助解決兩岸僵局

蔡英文總統剛結束「民主夥伴共榮之旅」返台，中共東部戰區今天宣布將進行為期3天「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」，這是繼蔡總統會見麥卡錫眾議長，中共啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查行動」後，所展開的軍演行動。民眾黨立委邱臣遠表示，中共當局不應台灣跟國際友人正常交流行為感到氣急敗壞，任何軍事威脅、外交打壓無助解決兩岸關係僵局，也只會讓兩岸的距離越來越遠。

針對蔡總統與美國眾議長麥卡錫會面前，中共揚言要「堅決回擊」，今日解放軍東部戰區宣布舉行環台島演習，邱臣遠認為不易外，但感到十分遺憾。對於中共不斷文攻武嚇。

邱臣遠表示，中共當局對中華民國台灣與國際友人的正常正當交往交流行為，不應感到氣急敗壞，任何的軍事威脅、外交打壓無助解決兩岸關係僵局，也只會讓兩岸的距離越來越遠。

邱臣遠呼籲，中共政府理解兩岸人民所期盼的是和平穩定與過好日子，應該將用於對付台灣所耗費的軍事與外交、經貿制裁等資源與成本，用於發展經濟、改善人民生活條件。

對於我方政府部分，國安及國防單位必須持續掌握軍演動態，備戰不求戰，讓國人安心；至於經貿制裁部分，國安及經濟、財經相關單位也應持續追蹤後續動態，做好因應準備。

邱臣遠期盼政府盡力恢復兩岸理性溝通與務實交流的管道，並盡力建立完善的兩岸危機處理機制，讓風險得以控管，對話得以維持。