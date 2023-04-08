中共環台軍演3天 國防部警戒：不升衝突 不引爭端

針對中共東部戰區宣布，將在台灣周邊執行戰備警巡及演習3天。國防部今天表示，國軍已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢，持續保持高度警覺、適切應處，全力捍衛國家安全。

國防部指出，近年來中共持續派遣機、艦侵擾，已對區域情勢造成威脅，甚至竟以蔡總統出訪過境美國為藉口實施軍演，已嚴重破壞區域和平、穩定及安全。國軍將以沉著、理性、嚴肅態度應對，依「不升高衝突、不引發爭端」原則警戒監控，捍衛國家主權及國家安全。

另外，國防部公布共機、共艦最新動態，從昨日早上6時至今日早上6時，偵獲共機13架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次)、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。