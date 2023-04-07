金門二膽上兵失聯案 法務部向中國大陸提出遣返協助

金門二膽上兵陳嘉壎離營失聯案，金門地檢署以陸海空軍刑法罪嫌發布通緝，並致函法務部向中國提出緝捕遣返請求。據指出，法務部已在4月初向中國提出緝捕遣返請求。

法務部官員指出，依據「海峽兩岸緝捕遣返刑事犯或刑事嫌疑犯作業要點」相關規定，法務部已透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」管道，於4月初向中國當局提出緝捕遣返陳嘉壎請求。

全案起於，金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊志願役上兵陳嘉壎3月9日不假離營，隔天有消息傳出，陳嘉壎穿著救生衣疑似在海上體力不支，由中國海警救起；陸委會主委邱太三13日證實陳嘉壎在福建廈門。

福建金門地檢署主任檢察官劉建志指出，調查後已排除陳嘉壎逃兵涉及軍中管教或感情因素，3月17日以涉嫌違反陸海空軍刑法第39條、40條對陳嘉壎發布通緝，追訴時效20年，並於21日致函法務部向中國提出遣返請求。