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影／直播翻車 央視搭海巡06欲外宣反遭我海巡新竹艦監控

聯合報／ 記者徐宇威／台北即時報導
央視記者同乘大陸「海巡06」巡邏艦出海直播，卻反遭我海巡署新竹艦監控，並出現在央視直播畫面中。(照片截自：央視Youtube直播)
央視記者同乘大陸「海巡06」巡邏艦出海直播，卻反遭我海巡署新竹艦監控，並出現在央視直播畫面中。(照片截自：央視Youtube直播)

中國大陸在昨(5)日宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，其中央視記者更是搭乘福建海事局所屬的「海巡06艦」隨船採訪，並在今日上午進行全程不中斷的直播，不過就在下午2時直播到一半時，船艦右舷畫面出現一艘與海巡06巡邏艦尺寸相當，舷側卻漆有T字的我方海巡署巡防艦。原本一場藉由直播宣示主權的宣傳活動，反變成向全球昭告我方對陸方有效監控的最佳例證，海巡署也在下午公布今日新竹艦監控海巡06的畫面。

海巡署表示，今日派遣4000噸級新竹艦，對大陸海巡艦進行監控，同時戒護我方船隻。針對大陸啟動巡查專項行動，目前已經通報各客貨船，如遇陸方海警船不可停船受登檢，要立即通報海巡署專線，海巡署本於不畏懼、不迴避、不示弱的堅定立場應處。

新竹艦為海巡署去年4月交艦，是目前海巡署最大噸位的巡防艦，全長126.3公尺，船速可達24節。艦上除配置執法、消防使用的水砲，同時也配備了中科院研發的鎮海火箭彈與自動化進程防禦武器系統，飛行甲板可降落黑鷹直升機。

大陸海巡06救難巡邏艦依據AIS(船舶自動回報系統)的最新位置顯示，今日中午在25° 24' 16.6" N, 120° 27' 24.7" E，約莫是福建平潭與台灣桃園之間的海峽中線位置。

海巡署 新竹 直播

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